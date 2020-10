Recall pentru Hyundai Kona Electric: peste 25. ...

Hyundai a anunțat in aceasta saptamana un recall major la nivel global pentru SUV-ul Kona Electric. Constructorul sud-coreean a luat aceasta decizie ca urmare a informațiilor cu privire la apariția a 13 incendii in care au fost implicate unitați Kona Electric. Dintre acestea, un incendiu a fost raportat in Austria, iar altul a avut loc in Canada. Ministerul Transporturilor din Coreea de Sud afirma ca, cel mai probabil, exista pericolul unui...