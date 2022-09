realme watch 3 Pro prezentat oficial: ceas cu ecran generos de 1.78 inch, luminozitate de 500 nits realme a prezentat in aceasta saptamana telefonul entry level realme C33 , dar alaturi de el a sosit si un ceas. E vorba despre realme Watch 3 Pro, urmas pentru Watch 2 Pro din 2021. Avem de-a face cu un smartwatch cu ecran generos, un AMOLED de 1.78 inch color cu rezolutie de 448 x 368 pixeli si cu refresh rate de 60 Hz. Luminozitatea atinge 500 nits, iar display-ul poate afisa peste 100 de fete de ceas statice sau dinamice. Exista si posibilitatea de a crea un watch face folosind o fotografie preferata. Desi ceasul e plin de activitati de fitness, el nu pare pregatit pentru „scandal”. Nu are… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

