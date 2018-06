Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Romaniei este pregatit sa ii ofere asistența consulara Carinei Țurcan, acuzata in Rusia de spionaj in favoarea Romaniei, a declarat ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, scrie digi24.ro.Ea ar fi fost plasata in arest preventiv pana pe 13 august.

- Carina Țurcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata marți in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei. Țurcan, in varsta de 43 de ani, are cetațenie rusa și a renunțat la cea moldoveana in 2016.

