Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerul care, vineri-seara, a transmis live pe Facebook o cursa nebuna, terminata cu moartea a doi oameni, unul dintre ei chiar sotia lui, a publicat o fotografie cu soferul vinovat, cu un mesaj scurt. Internautii, insa, il taxeaza dur.

- Barbatul de 36 ani care a provocat accidentul mortal produs vineri-seara in localitatea Slatioara, județul Olt, a fost reținut. Accidentul a fost transmis live pe Facebook, chiar in timpul impactului cu un alt autoturism. Șoferul, care conducea sub influența alcoolului, ...

- Barbatul care a circulat baut si a provocat accidentul rutier de vineri seara, din localitatea Slatioara, judetul Olt, in urma caruia doua persoane au murit, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Șoferul vinovat de producerea accidentului mortal petrecut vineri seara, la Slatioara, in județul Olt, facea live pe Facebook in momentul impactului cu vehiculul care circula regulamentar din sens opus. Doua persoane au murit, transmite corespondentul mediafax..DOLIU in sportul romanesc: un…

- Fiul lui Petru Zalar, șoferul de 38 de ani, care a intrat cu o camioneta plina cu alte opt persoane intr-un tir, și-a vazut tatal murind in timp ce-l privea live pe Facebook. Soția lui, insa, nu era pe rețeaua de socializare la momentul in care soțul ei facea live, in timp ce ii conducea […] The post…

- Oana Lis a ținut la curent publicul dupa ce Viorel Lis a fost dus la spital pe 26 aprilie, in urma unui accident vascular cerebral. Soția fostului edil al Capitalei a postat un mesaj pentru oamenii care au incurajat-o in aceasta perioada. Oana și-a dus soțul de urgeța la spital dupa ce a observat ca…

- Un tanar de 22 de ani a murit, sambata noaptea, iar alti patru au fost raniti, intr-un accident rutier pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Valcele – Apahida, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat incercand sa evite un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara.