- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului, dar și cei din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au acționat, in ultima perioada, in mod repetat in cartierul Kuncz. Agenții au vrut sa-i depisteze pe cei care abandoneaza deșeuri și dau foc resturilor pe terenurile din…

- Polițiștii locali din Timișoara au descoperit, pe un teren de sport din acest oraș, in jur de 40 de migranți din Pakistan, Afganistan și Siria care fusese hraniți de enoriașii unei biserici. De asemenea, oamenii legii au gasit alți migranți in zona Garii de Nord. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au continuat, in aceste zile, serviciul de patrulare in zona Bdul Republicii – Gara de Nord – Bdul T. Vladimirescu – Spl N. Titulescu, avand in atenție problemele sesizate de cetațeni cum sunt prezența migranților, a oamenilor…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida susțin ca au prevenit, miercuri, producerea unei tragedii. Agenții au acționat, in apropierea Garii de Nord din Timișoara, unde au existat sesizari ca migranți stau in zona, in grupuri, la diferite ore din zi și din noapte, fac…

- Doi tineri din Timisoara, care au furat cinci baterii auto din curtea unui magazin din municipiu, duminica seara, au fost prinsi de politistii locali in timp ce carau marfa sustrasa pe o strada din oras. Politistii locali din cadrul Biroului Ordine Publica si Interventie Rapida, aflati in…

- Politistii locali din cadrul Biroului Ordine Publica si Interventie Rapida au depistat aseara, in jurul orei 22, autoturismul care a fost observat patrunzand in zona cu acces interzis, respectiv in Piata Victoriei, in jurul orei 19.00 si punand astfel in pericol cetatenii care treceau prin centrul orasului.…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au depistat marti seara, in jurul orei 22, un autoturism care a fost observat... The post Sfidare maxima! Un sirian a intrat cu masina in Piata Victoriei, la Timisoara. Surpriza cand politistii locali l-au identificat. Video…

- Curațenie forțata in cartierul Kuncz, dupa ce mai mulți timișoreni s-au plans ca se arunca gunoaie și se ard deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali au intervenit impreuna cu Retim și Transclean pe str. Zefirului. Au gasit și locuitori care nu au contracte cu societațile de salubrizare.