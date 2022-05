Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi dat termen armatei ruse sa ajunga la granitele administrative ale regiunii Lugansk la 1 iunie si la cele ale regiunii Donetk pana la 1 iulie, astfel incat in prima zi a lunii iulie sa fie cucerit intregul bazin carbonifer Donbas, in estul

- UPDATE Fortele ruse si-au intetit atacurile in estul Ucrainei si aparent ar fi inregistrat cateva cuceriri teritoriale in regiunea Donbas, potrivit armatei ucrainene, informeaza joi dpa. Regiunea estica Donbas este principala tinta a fortelor militare ruse, de cand acestea au invadat Ucraina, pe 24…

- Serviciile de informații americane cred ca razboiul președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina va deveni „mai imprevizibil” și ca va escalada in lunile urmatoare, a declarat marți directoarea comunitații de informații din SUA, Avril Haines, citata de CNN. Ea spune ca o victorie a Rusiei in Donbas s-ar…

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…

- UPDATE 3 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput, centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE. „Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- UPDATE 1 Presedintele rus Vladimir Putin a numit un nou general pentru a conduce razboiul din Ucraina, in timp ce armata sa isi schimba planurile dupa esecul de a cuceri Kievul, potrivit CNN care citeaza un oficial american si un oficial european. Oficialii au declarat pentru CNN ca generalul Alexander…

- Președintele rus Vladimir Putin nu a renunțat neaparat la incercarea de a cuceri Kievul, chiar daca Rusia s-a concentrat in ultimele zile pe sudul și estul Ucrainei, spun oficiali americani și occidentali citați de CNN . In urmatoarele cateva saptamani, oficialii se așteapta ca forțele ruse sa se realimenteze și…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere noi negocieri cu oficialii ruși, in timp ce autoritațile de la Kremlin au transmis ca iși reduc ambițiile, concentrandu-se pe teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de ruși in est. Rusia a declarat ca prima faza a operațiunii militare s-a incheiat…