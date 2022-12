Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești au instalat mai multe lansatoare de rachete la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, care a fost inchisa, au afirmat oficiali ucraineni, citați de AP. Cea mai mare centrala atomica din Europa ar putea fi folosita ca baza militara pentru

- Forțele ruse au instalat mai multe lansatoare de rachete la centrala nucleara Zaporojie, inchisa din Ucraina, au susținut joi oficialii ucraineni, starnind temeri ca cea mai mare centrala atomica din Europa ar putea fi folosita ca baza pentru a trage pe teritoriul ucrainean și

- Razboi in Ucraina, ziua 274. Ultimele bombardamente ale Rusiei in orasele din Ucraina au bagat orase intregi in frig si intuneric. Presedintele Volodimir Zelenski a cerut ONU sa pedepseasca Rusia.

- Direcția principala de informații militare ucrainene (GUR) a raportat pe 20 noiembrie ca serviciile speciale ruse intenționeaza sa efectueze mai multe atacuri teroriste cu pavilion fals asupra infrastructurii critice din Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 270. Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, care se afla sub control rusesc, a fost zguduita duminica de bombardamente, atragand condamnarea șefului organismului de supraveghere nucleara al ONU.

- Forțele armate ucrainene au efectuat, sambata, 12 lovituri impotriva centralei nucleare de la Zaporojie (NPP), pentru prima data din septembrie, a declarat Renat Karciaa, un consilier al directorului general al companiei ruse Rosenergoatom, intr-un interviu televizat pentru canalul de știri Rossiya-24.…

- Fortele ruse au instalat sisteme de razboi electronic pe acoperisul cladirii care adaposteste reactorul nr.5 de la centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), care din luna martie se afla sub controlul Moscovei, a anuntat marti seara Directia principala de informatii de pe

