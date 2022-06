Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat astazi ca a respins o tentativa "nebuneasca" a fortelor Kievului de a recuceri Insula Serpilor, teritoriu simbolic, ocupat de Moscova in Marea Neagra la inceputul ofensivei sale in Ucraina, relateaza AFP.

- Rusii rad totul in cale, o politica adoptata si in alte regiuni din Ucraina, precum in Mariupol, spune primarul din Severodonetk, Oleksandr Striuk. Primarul si seful administratiei regionale din Severodonetk, Oleksandr Striuk, dezvaluie tactica rusilor, intr-un interviu pentru Adnkronos. „Strategia…

- Ucraina a recucerit jumatate din Severodonețk, oraș cheie din Donbas, a susținut guvernatorul regiunii Lugansk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ieri in primele linii pentru a-și incuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat. In mesajul sau de azi noapte, liderul de…

- Nu de ieri, nici de alaltaieri e valabila zicerea aia cu a la guerre comme a la guerre. In viața, dar, desigur, și, la propriu, in razboi. Fiecare lupta cu ce are, cu ce poate, cum știe, cum crede ca poate sa caștige. Acum, oficialitațile ucrainene, preluand comunicatul armatei lor, afirma ca trupele…

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au fost distruse in aceste atacuri, afirma Comandamentul Sud al armatei ucrainene. Acesta mai sustine ca 42 de soldati rusi au fost ucisi in raidurile cu rachete asupra Insulei Serpilor, relateaza duminica agentia DPA.Nici atacul si nici victimele…

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…

- Rusii nu mai au capacitatea de ofensiva anul acesta, a explicat generalul in rezerva Ben Hodges fost comandant al Armatei SUA in Europa, intr-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation" de la CBS. Acesta a explicat faptul ca statul major rus nu a reusit sa mobilizeze multi rezervisti, ceea ce ii…