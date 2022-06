RĂZBOI ÎN UCRAINA. Comandanții din Azovstal, transferați în Rusia pentru investigații Doi comandanți de top din Batalionul Azov care a aparat uzina siderurgica Azovstal din orașul Mariupol, situat in sud-estul Ucrainei, au fost transferați in Rusia pentru a fi anchetați. Incertitudinea a inconjurat soarta a sute de luptatori capturați de forțele rusești in luna mai, dupa un asediu de luni de zile al orașului Mariupol. Moscova […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Comandanții din Azovstal, transferați in Rusia pentru investigații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

