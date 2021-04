Stiri pe aceeasi tema

- Prim-secretarul Partidului comunist cubanez, Raul Castro, a lansat vineri un apel la un "dialog respectuos" intre Cuba si Statele Unite, in ultimul sau discurs major in fruntea partidului unic, noteaza AFP. "Confirm, la acest congres al partidului, dorinta de a stabili un dialog respectuos, o noua forma…

- Dupa șaizeci de ani de la ziua în care Fidel Castro a proclamat caracterul socialist al revoluției cubaneze, fratele sau Raul a condus vineri ultimul sau congres al Partidului Comunist, cu ușile închise, potrivit AFP.Întâlnirea istorica, care va dura patru zile, va marca…

- Aceasta prima convorbire intervine in contextul in care Washingtonul si Beijingul se afla in dezacord in domeniul comertului, asupra situatiei din Hong Kong si Taiwan si cu privirela incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang. Xi Jinping a indemnat ca cele doua tari sa coopereze in gestionarea…

- Ministrul Muncii din Cuba, Marta Elena Feito, va permite intreprinderilor private sa opereze in majoritatea sectoarelor dupa ce economia țarii comuniste a fost puternic incercata in pandemie. Astfel, lista activitaților economice s-a extins de la 127 la peste 2000. Anul trecut, economia din Cuba a scazut…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis joi ca va contracara „autoritarismul” atât al Chinei, cât și al Rusiei, insistând asupra dorinței sale de a marca ruptura cu Donald Trump împotriva Moscovei, potrivit AFP.Statele Unite trebuie „sa fie acolo în…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a deplans duminica faptul ca fostul presedinte american Donald Trump "a stat mai mult de vorba cu Coreea de Nord decat cu europenii", si a anticipat ca dialogul cu succesorul acestuia, democratul Joe Biden, nu va fi neaparat "convergent", dar va…

- WSJ: Janet Yellen da asigurari ca SUA nu cauta un dolar mai slab pentru a castiga un avantaj concurential. ”Trebuie sa ne opunem incercarilor altor tari de a face asta” Janet Yellen, fosta șefa a Fed și nominalizata de Joe Biden la conducerea Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, ar…