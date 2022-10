Stiri pe aceeasi tema

- Raul Ambruș nu a avut succes nici la Curtea de Arbitraj a Partidului Național Liberal, acolo unde a contestat decizia de a fi exclus din PNL. Organismul intern de rezolvare a litigiilor a notificat filiala PNL Timiș cu privire la soluționarea recursului depus de Raul Ambruș, ales pe listele PNL in Consiliul…

- Joi, 29 septembrie, Curtea de Apel Timișoara a respins recursul facut de Consiliul Local Timișoara la decizia Tribunalului Timiș prin care un aliniat al regulamentului TimPark a fost anulat. In cea mai mare parte, regulamentul TimPark ramane nemodificat, insa dupa ora 17 se va permite staționarea pe…

- Un grefier de la o judecatorie din subordinea Curții de Apel Bacau a fost concediat dupa ce, la patru ani de la angajare, s-a descoperit ca grefierul deține un certificat pentru grad de handicap accentuat, cu insoțitor. Barbatul a contestat decizia Curții de Apel Bacau in instanța, iar Tribunalul Mureș…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu, a fost achitat definitiv in dosarul intocmit de procurorii DNA, in urma cu 8 ani, cauza in care a fost acuzat de fapte de coruptie. Curtea de Apel Galati a decis ca și prima instanța, Tribunalul Vrancea, ca Gheorghe Bunea Stancu,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila Gheorghe Bunea Stancu a fost achitat definitiv in dosarul intocmit de procurorii DNA, in 2014, in care a fost cercetat pentru fapte de coruptie, potrivit deciziei luate joi de Curtea de Apel Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cetateanul german Pop Zeno, acuzat ca a detinut si vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei - Sarmizegetusa Regia, printre care o bratara de aur de aproape un kilogram, podoabe dacice, monede geto-dacice, monede romane si artefacte din ceramica si piatra, a fost condamnat…

- Lucian Duta, fost sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in guvernarea PDL, a fost condamnat definitiv luni la sase ani cu executare pentru luare de mita. Sentinta a fost pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti.

- Mihai Dafinescu, fiul fostei șefe a Judecatoriei Novaci, a fost condamnat definitiv la 4 ani și jumatate de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea organelor de poliție. Sentința a fost pronunțata de Curtea de Apel din Craiova. Mihai Dafinescu,…