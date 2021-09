Rata de infectare Covid-19 în București a depășit 2,5 la mia de locuitori. Ce scenariu se aplică Rata de infectare in Capitala a ajuns luni la 2,57, a anunțat subprefectul de București Antonela Ghița. Reamintim ca in Capitala incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori a trecut vineri, 17 septembrie, de pragul de 2. Conform datelor transmise Prefecturii de catre DSP București, rata de infectare in Capitala a urcat luni la 2,57, fața de 2,44 la mia de locuitori cu o zi in urma. Incidența intre 2 și 3 la 1.000 de locuitori – Care sunt interdicțiile impuse: Competițiile sportive se pot desfașura cu participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a spațiului, cu asigurarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

