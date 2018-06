Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Marcu, tatal lui Sorin Constantin Marcu, romanul ucis in stil mafiot in Cancun, face dezvaluiri halucinante. Intr-un interviu acordat pentru lupamea.ro, acesta a povestit ce s-a intamplat in trecutul fiului sau.

- Rudele craioveanului impușcat in cap marți seara, in stil mafiot, in orașul Cancun, din Mexic, banuiesc ca Sorin Constantin Marcu (44 ani) ar fi fost ucis la comanda fostului șef al acestuia, tot un roman din Craiova, cu care a avut mai multe neințelegeri. Tatal barbatului spune ca in urma cu trei saptamani…

- Un roman a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Sorin Constantin Marcu, in varsta de 44, din Craiova, a fost impuscat in cap prin luneta masinii. Barbatul se lupta cu o banda rivala pentru a obtine suprematia in zona, existand informatii ca era implicat in activitati infractionale…

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii.

- Un roman a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic, marți noaptea. El a fost impuscat in cap prin luneta masinii. Barbatul, care era originar din Craiova, fugise in Mexic ca sa nu execute o pedeapsa cu inchisoarea.

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii, relateaza Adevarul.

- Barbatul de 44 de ani a fost impuscat in cap pe o strada din Cancun, sub privirile unui alt craiovean, care se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului condus de victima. Sorin Constantin Marcu, implicat in Mexic in activitati interlope, a fost chemat la o intalnire de rivali si executat in…

- Sorin Constantin Marcu, în vârsta de 44 de ani, din Craiova, a fost executat în stil mafiot, pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost împuscat în cap prin luneta masinii de rivali.