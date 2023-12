Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii ancheteaza in amanunt dosarul sinuciderilor celor doua fete de la Lupeni. Adolescentele de 15 ani s-au aruncat in gol, de la 20 metri, de pe o fosta fabrica. Indiciile culese pana acum sugereaza ca fetele ar fi fost victime ale bullyingului. Se asteapta si rezultatele complete ale analizelor…

- Cazul omului de afaceri Adrian Kreiner nu este nici pe departe definitivat de procurori, deși anunțau care ar fi principalii suspecți. Pe de alta parte, noi informații dau de ințeles ca ar fi o rasturnare de situație in ceea ce privește averea afaceristului Adrian Kreiner.

- SC Toi Toi amp; Dixi SRL a renuntat la cererea de deschidere a provedurii insolventei debitoarei Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Istanbul Sucursala Navodari. Rasturnare de situatie in dosarul 6002 118 2023 in care Tribunalul Constanta a decis, la data de 19 octombrie 2023, la solicitarea…

- Justitia romana incearca sa-l repatrieze pe condamnatul Catalin Chereches, care acum se afla incarcerat intr-un penitenciar din Munchen. Fostul primar al orasului Baia Mare a refuzat extradarea prin procedura simplificata, astfel ca procesul revenirii in Romania va dura ceva mai mult, aproximativ 30-45…

- Madalina, o tanara de 23 de ani si mama a patru copii, a reclamat la Poliție faptul ca ar fi fost violata de un barbat, care i-a intrat in miez de noapte in casa, a legat-o de maini si de picioare si a agresat-o chiar in fata minorilor. Raportul medico-legal o contrazice.

- Au trecut mai bine de doua luni de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar din Piatra Neamț. Anchetatorii au stabilit ca a fost vorba de o supradoza, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, fiind vorba despre primii agenți care au ajuns la fața locului.

- Rastunare de situație in cazul fetei de 16 ani care a murit de supradoza in casa amicului din Neamt. Ancheta pornita aduce acum in prim-plan șase nume noi, ale politistilor nemteni care au ajuns primii la locul tragediei. Iata ce spun autoritațile. Ies la iveala noi detalii importante in cazul Sharei…

- Rasturnare de situație in cazul 'fabricilor de droguri': opt persoane au fost arestate preventivMagistratii Curtii de Apel Iasi au dispus arestarea preventiva a opt dintre cele 28 de persoane retinute in dosarul privind producerea si comercializarea dispozitivelor de vapat si de produse "edibles", informeaza…