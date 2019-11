Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Risipiteanu, presupusul complice al lui Gheorghe Dinca, va fi arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor in acest sens. Acesta este acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand era sechestrata in casa mecanicului din Caracal.

