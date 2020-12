Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban se intalnește cu Klaus Iohannis pentru a discuta propunerile de premier desemnat ale Partidului Național Liberal. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca Orban a plecat la Cotroceni cu trei nume: Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș.

- Liberalii discuta, miercuri, trei propuneri de premier, printre care se numara si actualul prim-ministru interimar, Nicolae Ciuca, urmand ca presedintele PNL, Ludovic Orban, sa se consulte si cu presedintele Klaus Iohannis intr-o intalnire care va avea loc in aceeasi zi, la ora 14,00, la Palatul Cotroceni.…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a anuntat miercuri ca liberalii vor discuta cele trei propuneri pentru functia de premier, printre care se numara si actualul prim-ministru interimar Nicolae Ciuca, iar Ludovic Orban va avea o intalnire miercuri cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre…

- Liberalii se vor reuni, miercuri, in cadrul unei ședințe unde vor trebui stabilite propunerile de premier pe care le vor avansa in cadrul consultarilor de la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Citește și: SURSE - Nicolae Ciuca are opoziție consistenta in PNL Inaintea ședinței…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la finalul intalnirii pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis ca discuțiile au fost despre formarea unui guvern și a unei majoritați parlamentare. Orban a mai spus ca inca nu s-a luat o decizie privind numele viitorului premier. „Am facut o analiza…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a susținut marți seara, dupa ce conducerea PNL s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis la Vila Lac 1, ca discuțiile au vizat formarea unei majoritați parlamentare, pentru constituirea unui guvern cât mai repede, ci nu împarțirea portofoliilor.…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, subliniaza ca "nimeni nu se va atinge de drepturile militarilor" pe mandatul sau, inainte de inceperea oficiala a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare unde ministrul este candidat PNL pe locul 1 la Senat, in Dolj.Citește și: Klaus Iohannis a…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…