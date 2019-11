Stiri pe aceeasi tema

- RAZBOI… Se ascut sabiile in politica mare, inaintea confruntarii de duminica, in urma careia vom afla cine este noul presedinte. Klaus Iohannis a anuntat, inclusiv aseara, ca refuza o confruntare cu Viorica Dancila, in timp ce Rares Bogdan avertizeaza ca, daca apare la SNSPA, acolo unde Iohannis are…

- Viorica Dancila a oferit prima reacție, dupa ce Rareș Bogdan a afirmat ca Direcția Naționala Anticorupție ar trebui sa o ancheteze pentru ca ar fi devalizat visteria Romaniei. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa iasa public și sa spuna de unde are Rareș…

- Viorica Dancila i-a solicitat lui Klaus Iohannis sa vina cu explicații legate de afirmațiile lui Rareș Bogdan potrivit carora DNA trebuie „sa vina sa ia pe sus dubleta Dancila-Teodorovici”.

- Candidatul PSD la prezidentiale sustine o conferinta de presa la sediul central al partidului. Aceasta s-a lansat intr-un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis. "Ne indreptam spre un monopol de putere", a spus Dancila, acuzand-l pe europarlamentarul PNL Rares Bogdan ca a amenintat-o cu "procurorii".…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a etichetat guvernul Dancila drept ”criminal”, referindu-se la starea finanțelor țarii lasata de guvernarea PSD. Liberalul crede ca, in loc sa ceara o dezbatere cu președintele Iohannis, Viorica Dancila ar trebui sa aiba ”dezbatere cu procurorii”. In replica, Lia…

- Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca nu este deloc surprins de faptul ca Viorica Dancila a ajuns in turul doi al prezidențialelor. In opinia sa, Klaus Iohannis trebuie sa se asigure ca primarii PSD din mediul rural nu se vor activa pe 24 noiembrie pentru a o susține pe Dancila.Ludovic…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune ca Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidențiale, risca sa fie afectata in sondaje de scandalul iscat intre Gabriela Firea și asociația care aduna donații pentru construirea unui spital in care sa fie tratați copiii bolnavi de cancer.„Asa cum…

- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania.Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei intruniri electorale desfasurate in orasul Saveni, ca Iohannis a blocat activitatea guvernului timp…