Raportul Covid“ de la ora 13.00: 429 de cazuri in Constanta. 291 de infectari noi

- De ieri s au inregistrat 246 de cazuri noi.Grupul de Comunicare Strategica a transmis ultimele date legate de evolutia epidemiei de Coronavirus in Romania. Conform informatiilor oficiale, de la ultima informare s au inregistrat 246 de cazuri noi. Numarul cazurilor confirmate in Constanta este de 378.…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis noile date legate de pandemia de Covid 19 in Romania. Potrivit datelor oficiale, de ieri si pana azi s au inregistrat alte 250 de noi cazuri si zece decese.Iata datele oficiale:Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.415 de cazuri…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns la in Romania, potrivit datelor transmise sambata, 6 iunie, de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 6 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.290 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- In bilanțul oficial al Grupului de Comunicare Strategica, de astazi, 18 mai, au fost raportate 30.140 de persoane aflate fie in izolare instituționalizata, fie in izolare la domiciliu. Practic, cu 1.248 de persoane in izolare mai mult fața de raportarea GCS, de ieri, 17 mai.Cifrele OFICIALE…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.233 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 174 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Au fost inregistrate 12.240 de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania, pana joi, 30 aprilie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Sunt 262 cazuri noi și 695 decese. Pana acum, 4.017 persoane au fost declarate vindecate. Pana miercuri, erau 11.978 de cazuri (362 noi), iar 3.569 persoane erau declarate…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.106 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 117 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.977 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 92 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…