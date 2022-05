Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut om de afaceri din Suceava, Paul Tiberiu Croitor, patronul firmei Ecuator SRL din Ipotești, a murit fulgerator la numai 44 de ani. Omul de afaceri descoperise recent ca are o boala, s-a operat, insa din pacate decesul a venit fulgerator și total imprevizibil pentru toata lumea.Paul ...

- Moneda nationala s-a apreciat, marti, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9452 lei, in scadere cu 0,22 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9474 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parlamentul ucrainean a furnizat marti dimineata o estimare a numarului de copii care, in opinia sa, au fost ucisi de la inceputul razboiului cu Rusia, la 24 februarie. Rada Suprema sustine ca 117 copii au murit si 155 au fost raniti pana la 22 martie.

- La Cernihov, o intreaga familie a fost ucisa intr-un atac aerian rusesc asupra unui hostel, conform unui raport de la biroul de presa al Serviciului de Stat de Urgența. Toate cele 5 persoane, parinții și cei 3 copii, a murit pe loc.Se observa ca o familie de cinci persoane a murit - trei copii și parinții…

- Trei persoane, dintre care doi copii, au fost ucise duminica de bombardamentele rusești in timp ce incercau sa fuga din orașul Irpin, situat in nord-vestul Kievului. Bombardamentele au inceput de dimineața, iar zgomotul exploziilor se auzea de la distanța, relateaza corespondenții CNN din capitala Ucrainei.

- Capitala Ucrainei - Kiev este din nou bombardata vineri seara.⚡️ #Kyiv now pic.twitter.com/DvmX6wvyf1 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022 Intr-un atac aerian rusesc asupra unei zone rezidențiale rurale din regiunea Kiev - Marhalivka, au murit cel puțin 7 persoane, inclusiv doi copii.Efectele raidului…

- Sase persoane, dintre care patru copii, au murit in noaptea de duminica spre luni dupa ce mai multe locuinte s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au afectat localitatea Bukavu, in estul Republicii Democrate Congo, informeaza AFP care citeaza surse locale. Fii la curent cu cele mai…

- Procurorul general al Texasului a dat in judecata Facebook si a invocat faptul ca reteaua sociala ar fi colectat date biometrice ale utilizatorilor fara consimtamantul lor cu ajutorul tehnologiei de recunoastere faciala. Totodata, se cere ca Facebook sa fie sanctionat cu sute de miliarde de dolari.