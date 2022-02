Raport Coronavirus la nivel national. Cate infectari noi au fost raportate la Constanta In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.967 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 6.784 mai putin decat in ziua anterioara. 868 de cazuri noi in judetul Constanta. 1.402 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos. Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirma ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

