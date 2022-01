Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Rapid Bucuresti a fost invinsa de formatia turca de liga a treia Diyarbakirspor cu scorul de 2-1, duminica, in primul sau meci de pregatire in cantonamentul din Antalya.Adrian Balan (8) a deschis scorul pentru echipa antrenata de Mihai Iosif, dar Diyarbakirspor a punctat de doua ori…

- Rapid se pregatește in Turcia inaintea reluarii campionatului. Pana la duelurile de play-off, formația lui Mihai Iosif va incepe anul in compania unei formații de Liga a 5-a. Rapid a efectuat inca un antrenament in aceasta dimineața, pe unul dintre terenurile resortului Mirage, acolo unde formația lui…

- Rapid s-a reunit in cursul zilei de astazi și va pleca in cantonamentul din Turcia, in Antalya. Giuleștenii au anunțat astazi ca vor susține trei partide test in stagiul de pregatire: cu Samsunspor, locul 7 in liga a 2-a din Turcia, cu Rakow Czestochowa, vicecampioana Poloniei, iar numele ultimului…

- Douazeci si sapte de jucatori au fost prezenti, luni, la baza sportiva Electromagnetica din Capitala, la reunirea echipei Rapid. Lotul Rapidului pentru Antalya, cantonament in care se va pleca pe 5 ianuarie, nu cuprinde nicio noutate. Cei cinci jucatori trimisi la echipa a doua la finele anului trecut…