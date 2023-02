Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Timișoara va trebui sa voteze astazi bugetul orașului. E la limita ca și timp, iar aleșii locali spun ca sunt puși in fața faptului implinit, deși bugetul nu a fost dezbatut public, nu a fost discutat de consilierii locali, iar orașul e in situația de a ramane fara posibilitatea de a…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, afirma ca, in conditiile in care toate proiectele CJ Timis sunt fie cu contractele reziliate, fie in paragina, presedintele institutiei, Alin Nica, foloseste tema noului stadion drept momeala electorala, asemenea predecesorilor sai. „Am pierdut șirul politicienilor…

- Asa cum a anuntat presedintele partidului, Catalin Dula, in urma cu aproape doua saptamani, USR a depus astazi un nou proiect de lege prin care pensiile speciale ale foștilor lucratori ai Securitații sunt anulate. Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, a explicat principalele motive pentru care a fost…

- Aleșii locali timișoreni au votat care va fi propunerea aleasa pentru viitoara sala polivalenta pentru a deveni de la idee realitate. Iar varianta aleasa presupune o parcare subterana, sala fiind proiectata cu o suprafața construita de 25.398 metri patrați. Votul nu spune și cand va exista și in realitate…

- Aleșii locali sunt ținuți in șah privind marirea salariilor, dupa ce magistrații CCR au amanat discutarea pentru 31 ianuarie a legii care prevedea creșterea lefurilor. Și intrarea in plata a pensiilor speciale e prorogata pentru inca un an.

- Amanarea intrarii in plata e prevazuta in ordonanța publicata de Ministerul Finanțelor marți seara. Ciuca devina premierul care a amanat de doua ori intrarea in plata a pensiilor speciale pentru aleșii locali.

- Consilierii locali timișoreni au fost convocați intempestiv la o ședința de plen de indata. Unul dintre proiectele mari ale municipalitații, cel cu insulele ecologice in care sa se arunce selectiv gunoiul, era in pericol sa nu mai fie analizat de cei care se ocupa de PNRR. Atat de ”instant” a fost ședința…

- Asociația Municipiilor din Romania (AMR) a avizat pozitiv Legea Restaurarii Cladirilor Istorice, initiata de senatorul USR de Timis, Raoul Trifan. In acelasi aviz, AMR solicita ca modificarea legislativa sa fie dezbatuta și adoptata intr-un timp cat mai scurt. In septembrie anul trecut, Raoul Trifan,…