Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Raoul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare și patru luni de munca in folosul comunitații. Se pare ca artistul avea de cațiva ani probleme cu legea. Ce fapte penale a savarșit. Raoul, pe numele sau real Rareș-Cornel Borlea, și-a aflat sentința in ultimul sau dosar penal…

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 03 noiembrie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiul Adjud au depistat un barbat de 52 de ani, din localitate, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate pentru o perioada…

- Fostul președinte al Coreei de Sud, Lee Myung-bak, a primit o condamnare definitiva de 17 ani de inchisoare, pentru corupție. Alți patru foști lideri de stat sud coreeni au ajuns dupa gratii de-a lungul timpului, transmite digi24.ro.

- Un tribunal elvețian a pronuntat marți pedepse de detentie cu suspendare in cazul a doi inalti oficiali dintr-un grup islamic elvețian pentru propaganda in sprijinul Al Qaeda, intr-un nou proces care a urmat achitarii lor anterioare.Nicolas Blancho, președintele Consiliului Central Islamic…

- Fostul director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Constanta, Dragos Poteleanu, a fost condamnat, luni, la sase ani de detentie cu executare, pentru fapte de coruptie.Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva, scrie agerpres.ro. Citește și: SURSE Guvernul…

- Un barbat de 34 de ani, din municipiul București, care fusese dat in consemn la frontiera pentru executarea unei pedepse cu inchisoare, a fost saltat joi de polițiști din Punctul de Trecere a Frontierei Siret și trimis sub escorta la penitenciar.Ștefan C. fusese condamnat de catre Tribunalul ...

- Un barbat de 34 de ani din municipiul București, care fusese dat in consemn la frontiera pentru executarea unei pedepse cu inchisoare, a fost saltat joi de polițiști din Punctul de Trecere a Frontierei Siret și trimis sub escorta la penitenciar.Ștefan C. fusese condamnat de catre Tribunalul ...