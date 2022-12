Raluka și-a tras iubit multimilionar! Are propriul resort turistic în Mexic Dupa multe succese muzicale, Raluka (Alexandra Raluca Nistor) a poate spune ca a bifat inca unul. Fosta jurata de la ”Superstar Romania”, Raluka (33 ani) s-a cuplat cu un multimilionar care are și mai multa experiența de viața, avand in vedere ca este mai mare cu 22 de ani decat solista. Conform cancan.ro, acesta, pe numele sau Guy Kouris, are origini evreiești și ar deține un resort turistic in Mexic, la Tulum. Loc unde s-au și cunoscut, și pentru care fosta vedeta Pro TV a ales sa traverseze oceanul de mai multe ori numai anul acesta. Conform aceleiași surse, solista și barbatul, care are patru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

