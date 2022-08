Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a precizat, luni, ca este posibila o creștere a cererii de iodura de potasiu, daca situația din Ucraina se tensioneaza. Ministrul a subliniat ca pastilele ”nu se iau preventiv, ci doar in caz de expunere in urma unui incident nuclear”. „Pe masura ce lucrurile se tensioneaza in Ucraina,…

- Pentru o corecta informare a populației, Ministerul Sanatații revine cu urmatoarele precizari: 1. Distribuirea de pastile de iodura de potasiu se face in scopul administrarii la populația de pana in 40 de ani NUMAI in caz de expunere dupa un incident nuclear. Este contraindicata administrarea preventiva…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie a reactionat dupa ce ministrul Sanatatii a reluat apelul ca persoanele sub 40 de ani sa isi ridice pastilele de iod, puse la dispozitie gratuit de stat, informeaza Antena3. „Avand in vedere anuntul ministrului Sanatatii cu privire la prezentarea…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie din Romania critica anunțul ministrului sanatații, Alexandru Rafila, care le-a transmis tuturore celor cu varsta sub 40 de ani sa se prezinte cat mai repede la medicul de familie pentru a primi pastile de iodura de potasiu , necesare in cazul…

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie a reactionat, luni, la declaratiile lui Alexandru Rafila, aratand ca este posibil ca pacientii sa astepte cateva zile sau saptamani pana vor obtine o programare in vederea obtinerii prescriptiei pentru eliberarea pastilelor de iodura de potasiu.…

- Federația Medicilor de Familie din Romania critica dur anunțul ministrului sanatații, Alexandru Rafila, care i-a indemnat pe toți cei cu varsta sub 40 de ani sa mearga la medicul de familie pentru a primi pastile de iodura de potasiu, necesare in cazul unui eveniment nuclear cu eliberare de iod radioactiv.…

- Ministrul Sanatatii. Alexandru Rafila, reia apelul ca cei sub 40 de ani sa isi ridice pastilele de iod, puse la dispozitie gratuit de stat. Declaratia lui Alexandru Rafila vine in contextul in care armata rusa a bombardat centrala nucleara de la Zaporojie, aflata la doar cateva sute de kilometri de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca sistemul de distribuire catre populatie a comprimatelor cu iodura de potasiu produse in contextul razboiului din Ucraina este „perfect functional”. Alexandru Rafila face apel la populatia eligibila sa ia de la medicii de familie retetele…