- Directorul Institutului Matei Bals, Adrian Streinu Cercel, ar urma sa candideze la Senat pe lista PSD Bucuresti, a informat Mediafax. Surse social-democrate au confirmat informația pentru Libertatea.„Doctorul Adrian Streinu Cercel va fi pe locul doi al listei noastre pentru Senat, in Capitala”, au declarat…

- Premierul Ludovic Orban considera ca profesorului Alexandru Rafila de a se alatura PSD este una greșita, iar locul sau nu este în partidul lui Marcel Ciolacu.Întrebat la Digi 24, cum comenteaza achiziția politica a socoal-democrațllor, premierul a raspuns: "S-a schimbat cu ceva…

- Premierul Ludovic Orban a comentat joi seara, intr-o emisiune la Digi 24, decizia lui Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, de a intra in PSD. „S-a schimbat cuceva PSD-ul? Nu s-a schimbat cu nimic. Cu o floare nu se face primavara. Nucunosc abilitațile politice ale domnului…

- Anul acesta sezonul gripal ar putea incepe mai tarziu, este de parere profesorul Rafila, care susține ca fenomenul a aparut datorita masurilor luate peste tot in lume impotriva Covid-19. Coronavirusul are si o parte buna, deoarece sezonul gripal in emisfera sudica apare atunci cand in emisfera nordica…

- Monica Anisie azi la Romania stare de alerta Azi la RRA, de la 13.20, ROMANIA – STARE DE ALERTA. Producator Elena Marinescu. Realizator Ionut Dragu * STIRI * Meteo * Sport (14.00) * 13:20 Situatia de ultima ora publicata de Grupul de Comunicare…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat sambata dimineata la Digi24 de ce numarul cazurilor noi de COVID-19 din Bucuresti creste alarmant, joi inregistrandu-se un record in ceea ce priveste bilantul zilnic: 223 de noi infectari.

- Romania e pe primele locuri in Uniunea Europeana la infectarile cu COVID-19. Din cele 800 de paturi din secțiile ATI pentru Covid sunt deja ocupate 351, iar in București la “Matei Balș” și “Victor Babeș” nu mai e niciun loc liber, a precizat prof. Alexandru Rafila, intr-un interviu acordat SpotMedia.ro.…