Raed Arafat: Valul 4 nu mai aduce carantină națională Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca Romania nu se va mai confrunta cu carantina nationala in cazul unui posibil val patru al pandemiei. Arafat a fost intrebat joi, la finalul sedintei de Guvern, daca in valul patru ar putea exista o noua carantina, asa cum a fost atunci cand a aparut virusul. „Nu, pentru ca avem alte mecanisme acum si sa nu uitam, chiar daca nu s-au vaccinat atatia cat ne-am dorit, totusi sunt deja cinci milioane de persoane vaccinate, pe langa cele trecute prin boala. Deci nu vad revenire la masuri radicale sau la carantinare, pe care Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

