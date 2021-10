Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ar putea prelua din pacienții romani aflați in stare grava. Arafat: „Trebuie luate masuri rapid” Ungaria ar putea prelua din pacienții romani aflați in stare grava. Arafat: „Trebuie luate masuri rapid” Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține…

- Raed Arafat știe de ce romanii nu vor sa se vaccineze: pentru ca au fost informați ca pandemia e gata, s-a terminat. Printre cei care au dat astfel de mesaje, ca Romania s-a descurcat bine in pandemie și ca ”la noi campania de vaccinare a fost un succes, noi practic am oprit pandemia” a fost Klaus…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca Romania se afla in discuții cu Ungaria pentru a putea prelua din pacienții aflați in stare grava. Situația a aparut dupa ce nu mai sunt locuri suficiente la ATI. „Noi am explicat. E dificil sa transpotam pacienți in exteriorul țarii. In interiorul țarii se…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca Romania ar putea sa se situeze pe un platou de cazuri Covid-19, in jurul numarului de 15.000 de cazuri pe zi. Situația o sa fie mult mai clara zilele urmatoare. „Situația e in dinamica. Evoluția din ultima saptamana ne arata o creștere. Am avut și o cifra…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii."Maine urmeaza sa fie activat Mecanismul de Protectie Civila, la cererea Ministerului Sanatatii, pentru medicamentul…

- Secretarul de stat Raed Arafat afirma, intrebat daca este posibil ca Romania sa ajunga in situatia Italiei, unde din octombrie angajatii vor trebui sa prezinte certificat verde, indiferent daca lucreaza in mediul public sau in cel privat, ca la acest moment nu exista discutii pe acest subiect in…

- Certificatul COVID ar putea sa devina obligatoriu la locul de munca și in Romania: „nimeni nu poate sa vina sa spuna niciodata” Certificatul COVID ar putea sa devina obligatoriu la locul de munca și in Romania: „nimeni nu poate sa vina sa spuna niciodata” Secretarul de stat Raed Arafat a fost intrebat…

- În plina criza politica, PNL și PSD colaboreaza în Parlament pentru a bloca moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Mai mult de atât, cu directa colaborare a liberalilor, PSD ar putea depune propria moțiune de cenzura care are șanse sa dea jos Guvernul Cîțu. Care este…