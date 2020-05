Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dat, sambata, lamuriri despre condițiile de viața dupa ridicarea starii de urgena. El a declarat, la Realitatea Plus, ca, pentru o perioada, „va trebui sa convietuim cu virusul” si…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, a transmis ca in aceasta perioada ramanerea acasa este extrem de importanta. Raed Arafat a facut un apel la cetateni, dupa ce vremea frumoasa i-a scos din case pe romani."Mai multe persoane au sunat sa spuna ca…

- Raed Arafat precizeaza, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Romania nu se afla in situația altor țari cu un numar foarte mare de cazuri de coronavirus, iar masurile propuse pana acum de catre autoritațile romane sunt cu caracter preventiv, care sa limiteze raspandirea coronavirus. Șeful Departamentului…

- Deputatul PMP Robert Turcescu are o iesire vulgara la adresa lui Raed Arafat, dupa ce secretarul de stat a anuntat noile masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului, printre care si interzicerea evenimentelor cu peste 100 de persoane."Arafat zice ca sint interzise adunarile cu mai mult…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca școlile nu vor fi inchise, din cauza pericolului infectarii cu coronavirus. In schimb, Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat, duminica, ca au fost suspendate stagiile din spitale ale studenților ”Nu…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca nu exista niciun caz confirmat de coronavirus in Romania și a facut apel la calm, in condițiile in care oamenii golesc rafturile hipermaketurilor, influențați și de știrile false alarmiste care

- Anul viitor este posibil sa existe un vaccin pentru coronavirus, iar atunci efectul acestuia va incepe sa scada, a spus, marți, Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.„Anul viitor probabil ca vom avea vaccin pentru virus. Ce face toata lumea acum este sa incerce sa limiteze…