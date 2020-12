Stiri pe aceeasi tema

- Piețele agroalimentare, inchise la inceputul lunii noiembrie, se vor putea redeschide din acest weekend, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat, la finalul ședinței de Guvern de vineri.Redeschiderea piețelor mai este condiționata acum doar de publicarea in Monitorul Oficial a ordinului Ministerului Sanatații…

- Camera Deputatilor a votat, marți, ca pe durata starii de alerta pietele agroalimentare in spatii inchise isi vor putea continua activitatea, dupa ce Guvernul stabilise ca va fi suspendata activitatea piețelor care funcționeaza in spații inchise. Intrebat daca va promulga legea, președintele Klaus…

- Amendamentul, initiat de Marcel Ciolacu si Daniel Zamfir, a fost introdus in proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare,…