- Radu Mazare a solicitat repunerea sa in situatia anterioara, cu consecinta transferului pe teritoriul Republicii Madagascar, urmand a fi parcursa din nou procedura de extradare.Rodica Cosma, Simona Cristina Nenita si Anca Madalina Alexandrescu, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, au…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins o cerere depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider al PSD solicita revizuirea condamnarii de trei ani si jumatate inchisoare.

- Fostul edil al municipiului Constanta se afla in prezent in stare de detentie intr un penitenciar din tara, fiind in executarea unei pedepse de noua ani de inchisoare aplicata in Dosarul Retrocedarilor. Intr un alt dosar, Radu Mazare solicita repunerea sa in situatia anterioara, cu consecinta transferului…

- PROCES…Tribunalul Vaslui a stabilit competenta materiala si teritoriala a instantei in care este judecat noul dosar de coruptie al fostului primar al comunei Gagesti, Tiberiu Lorin Coatu. Dupa aproape un an de judecata, fostul edil asteapta si deciziile finale ale magistratilor. In acest dosar, procurorii…

- Un fost primar din județul Neamt poate spune ca anul 2020 a fost pentru el unul de cosmar. Dupa 12 ani in fruntea comunei, a pierdut alegerile din septembrie 2020, a fost condamnat pentru coruptie, dupa ce in primul proces fusese achitat, și are de achitat o despagubire uriașa catre stat, scrie adevarul…

- La jumatatea lunii trecute, Tribunalul Antananarivo din Madagascar a anuntat ca fostul primar al municipiului Constanta ar fi fost extradat ilegal din Madagascar, in luna mai a anului trecut si ca trebuie retrimis in insula din estul Africii. Radu Stefan Mazare, din nou in atentia judecatorilor de la…

- Barbatul care, in urma cu doi ani, și-a torturat iubita minora și a postat imaginile pe internet, și-a primit pedeapsa pentru faptele sale. Cruzimea de care a dat dovada l-a costat scump, iar acum se pregatește pentru urmatorii ani pe care ii va petrece in spatele gratiilor.