Radu Crăciun: ​​Numaratoarea inversa a inceput! &"​Nu va lasati inselati de aparente. Exista un ceas care, chiar daca nu il auziti, ticaie si masoara timpul pe care il mai avem pana la inceputul unui colaps economic. Nu avem cum sa stam acasa pe bani tipariti de bancile centrale. Nu avem cum sa ne pastram avutia individuala intr-o tara care nu mai produce avutie. Nu vom putea supravietui la nesfarsit cheltuind economiile facute. Ele se vor epuiza&", scrie Radu Craciun pe blogul personal. Nu vom putea amana plata taxelor sau impozitelor la stat si sa asteptam de la acelasi stat o asistenta financiara din banii pe care nu-i are, mai spune economistul.



