- O noua actiune de oprire voluntara a lucrului realizata de angajatii Metrorex, in afara sindicatului, poate avea loc oricand in cazul in care conducerea metroului va disponibiliza angajati sau va taia din salarii, a declarat, joi, presedintele "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta acordul negociat de Compania Metrorex și sindicatul salariatilor condus de Ion Radoi, Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM): 1. Societatea se angajeaza ca nu vor fi disponibilizari la metrou / Nota: S-a batut palma pe acest punct 2. Societatea se…

- Metrorex nu va opera in momentul de fata disponibilizari de personal, a transmis directorul general al societatii, Stefan Paraschiv, in cadrul discutiilor cu reprezentantii „Unitatea” – Sindicatul Liber din Metrou (USLM). Asta ar fi o noua victorie a sefului de sindicat Ion Radoi, omul care s-ar afla…

- Metrorex nu va opera in momentul de fata disponibilizari de personal, a transmis, marti, directorul general al societatii, Stefan Paraschiv, in cadrul discutiilor cu reprezentantii "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), informeaza un comunicat al societatii remis AGERPRES. Pe de alta parte,…

- Actiunea de protest de la metrou a fost organizata ca urmare a nemultumirilor sindicalistilor determinate de intentia Metrorex de a micsora salariile angajatilor si de a disponibiliza personal si nu are legatura cu situatia spatiilor comerciale, a declarat, vineri, presedintele Unitatea - Sindicatul…

