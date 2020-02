Stiri pe aceeasi tema

- Personajul Baby Yoda din noul serial „The Mandalorian” al francizei „Star Wars”, lansat in urma cu trei luni, a devenit cea mai vanduta figurina din toate timpurile, inainte sa fie scoasa la vanzare.

- Romsilva a pierdut 1 hectar din Padurea Baneasa, din pix, in urma unei actualizari facute de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara – Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliara București. Beneficiarii sunt celebri avocați Dumitrescu Tanți Virginica și Adrian Ciorobea care au…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan considera ca revolta anti-imigranți din Harghita a fost provocata de retorica de la Budapesta care a ajuns la maghiarii din Romania pe canalele ungurești de televiziune.„Cum sa se intample asa ceva!?!? Cum????? Rasismul arata primitivismul unei societati!…

- Monopolul de stat in sanatate naște monștri, avertizeaza deputatul USR Claudiu Nasui, care iși exprima speranța ca Guvernul Orban sa aiba curajul de a reforma sistemul de sanatate.„Cel mai mare rau pe care poți sa-l faci sistemului de sanatate din Romania este sa-i blochezi reformarea.…

- De cand au luat avant tranzactiile online, romanii vand orice, chiar si cea mai frumoasa zi din viata lor. "Cedez data nunta 2020". Sau chiar 2021. Astfel de anunturi au inceput sa-si faca aparitia pe...

- Potrivit anuntului, postat pe un site de vanzari din Rusia, proprietarul sustine ca pisica i s-ar fi aratat in vis spunandu-i s-o vanda si sa foloseasca banii pentru o cauza nobila. Proprietarul spune, citat de Moscow Times, ca a gasit pisica in urma cu doi ani la mormantul unui vindecator…

- Casa și terenul care i-au aparținut fostului primar al comunei Gura Foii, Marius Iosif, a fost scoasa la vanzare de Post-ul Casa fostului primar de la Gura Foii scoasa la vanzare, dupa moartea acestuia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rochia de seara pe care regretata prințesa Diana a purtat-o la un dineu care a avut loc la Casa Alba, unde a dansat cu actorul John Travolta, va fi scoasa la vanzare in data de 9 decembrie, de o casa de licitație din Londra, informeaza Mediafax. Ținuta va fi scoasa la vanzare de casa Kerry […] Post-ul…