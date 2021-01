Puterea Dragostei sezonul 3. Scandal monstru între concurenți: „Ai tu bani să mă cumperi?” Puterea Dragostei sezonul 3 a continuat joi 14 ianuarie cu o noua ediție ce a incins atmosfera in Casa Dragostei. De aceasta data, Alexandra Carare este implicata intr-un scandalcu un baiat. De asemenea, un conflict violent a existat și intre Marinescu și ComaniciAlexandra Carare s-a simțit jignita de unul dintre baieți. „Ești un nesimțit, ai tu bani sa ma cumperi?", raspunde ea, replica venind imediat: "Da, am". Ramane de vazut cum vor evolua lucrurile in cadrul emisiunii, avand in vedere ca exosta agitație intre concurenți. Cand se difuzeaza la TV Puterea Dragostei sezonul 3Incepand din luna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute am semnat ordinul de ministru prin care pornim, in parteneriat cu specialiștii Comisiei Europene, cel mai aplicat program-pilot implementat in Romania pentru combaterea abandonului școlar. Pentru inceput, in perioada noiembrie 2020 - iunie 2021, proiectul va pilota Mecanismul de Avertizare…

- Clasamentul Universitaților din Romania 2020 a fost publicat in aceasta dimineața de Asociația Ad Astra a cercetatorilor romani din țara și strainatate. In acest top se afla și Universitatea din Craiova care este pe locul 11 dar și Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova, care este pe locul…

- Pana astazi, 15 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 360.281 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 243.832 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.096 cazuri noi…

- Pana astazi, 13 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 343.725 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 231.808 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.489 cazuri noi…

- Aproape toata tara se afla sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, inclusiv municipiul Bucuresti, conform avertizarilor emise luni dimineata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, pana la ora 11:00, in localitati sau zone din judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures,…

- In ziua de 02 Noiembrie 2020 la ora 03:32:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MOLDOVA, VASLUI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 6km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km S de Iasi, 48km NE de Bacau, 109km V de Chisinau, 155km N de Galati,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,2 s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 0:39, in zona Moldovei, judetul Vaslui, potrivit datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 8 kilometri, in apropierea…

- Harta www.aisemnal.ro este o platforma dezvoltata de ANCOM care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate. In primul an de la lansare, www.aisemnal.ro a fost accesat de peste 1,6 milioane de ori. In 2020,…