Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista dovezi potrivit carora virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente, iar rezultatele preliminare ale studiului prezentat de Universitatea din Bucuresti contrazic declaratiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si ale Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA)…

- Directorul general al ANPC, Paul Anghel, afirma ca nu exista dovezi potrivit carora virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente, iar rezultatele preliminare ale studiului prezentat de Universitatea din Bucuresti contrazic declaratiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si ale…

- "Masurile s-au luat atunci cand specialistii au spus ca se poate lua o masura sau alta. Multi cetateni inteleg ca aceasta precautie nu trebuie asteptata doar de la autoritati. Noi putem sa ne ducem viata aproape de normal, cu minime sacrificii. Putem sa oprim raspandirea virusului pana la aparitia…

- Raspunsul inflamator grav provocat de infectia cu Covid-19 la unii copii, asemanator bolii Kawasaki, primeste primele explicatii din partea specialistilor. O echipa de cercetatori italieni a descoperit mecanismul care conduce la aceasta reactie a organismului. Este primul pas spre stabilirea unui tratament…

- Directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Buzau, Adriana Craciun, face un nou apel catre persoanele care au avut Covid-19, sa doneze plasma, pentru a ajunge la tratarea pacienților aflați in stare grava in unitațile medicale buzoiene. „Inca o data, dragi buzoieni, fac apel la dumneavoastra și va…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a explicat ca noul coronavirus nu se poate transmite prin alimente, raspunzand astfel Chinei, care a precizat ca a descoperit Sars CoV-2 in alimente de import.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus le-a cerut luni guvernelor si cetatenilor sa faca totul pentru a "eradica" transmiterea Sars-Cov-2, care a contaminat 20 de milioane de persoane si a provocat 750.000 de decese, noteaza AFP, potrivit News.ro.Citește…

- Sunt din nou neințelegeri intre conducere și mai mulți angajați la Filarmonica Banatul din Timișoara, in contextul organizarii, in aceasta seara, in Parcul Rozelor, a unui concert simfonic, dirijat de maestrul Cristian Macelaru. Angajații filarmonicii susțin ca evenimentul organizat nu respecta regulile…