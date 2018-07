Pusca laser care ucide de la un kilometru Producatorul chinez ZKZM a anuntat producerea unei arme a viitorului, dezvoltata de catre Institutul de optica si de mecanica de precizie a Academiei chineze de stiinte din Xian (nord) Gratie unui fascicul de energie invizibila, aceasta noua arma poate strapunge obiecte si poate provoca carbonizarea instantanee a pielii si tesuturilor umane. Si asta de la […] Pusca laser care ucide de la un kilometru is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

