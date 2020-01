Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti la 10 kilometri sud de localitatea Indios din Puerto Rico, a anuntat Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de agentiile Xinhua si Reuters potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora 8:24 GMT, iar epicentrul sau a fost stabilit la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs luni pe insula americana Puerto Rico, provocand intreruperi importate de electricitate si pagube materiale, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP. Pentru moment nu au fost semnalate victime. Seismul s-a produs la 06:32 ora locala…

- CUTREMUR. Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti in largul Chile, informeaza Institutul de Geofizica al Statelor Unite. Seismul a avut loc la ora locala 3:46 (8:46 GMT), iar epicentrul a fost stabilit la...

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…

