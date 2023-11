Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezvaluirile legate de faptul ca firma care construiește pentru CJ Timiș ridica și centrul comercial al familiei vicepreședintelui Alexandru Proteasa, PSD Timiș a anunțat ca va cere revocarea acestuia din funcție. „Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, liberalul Alexandru Proteasa, este…

- Consilierii județeni ai PSD Timiș anunța ca vor demara procedurile in vederea demiterii vicepreședintelui liberal al Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa. Aleșii social-democrați acuza faptul ca Proteasa ar avea legaturi de afaceri cu o firma care lucreaza și pentru instituție, la viitorul…

- O firma care construiește centrul pilot de colectare legume-fructe din comuna Tomnatic pentru Consiliul Județean Timiș lucreaza, in paralel, și pentru familia vicepreședintelui instituției, Alexandru Proteasa, ridicandu-i un centru comercial in Moșnița Veche. Firma care a caștigat licitația pentru…

- Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav se confrunta cu un moment tensionat, dupa ce directorul sau, Alexandru Anghel, a fost revocat din funcție pe motive de activitate paguboasa. Decizia Consiliului de Administrație a starnit controverse, iar directorul demis contesta vehement, susținand ca aeroportul…

- Oameni cu influența din PSD l-au ajutat pe președintele FRH, Constantin Din, sa-i invinga pe „puciștii” din Consiliul de Administrație. Miercuri, la sediul Federației Romane de Handbal, conducerea executiva a intrunit in format fizic Consiliul de Administrație, iar la un punct de la capitolul „diverse"…

- Magistrații reincadrați in magistratura prin decret prezidențial, cunoscuți sub numele de „superspeciali”, sunt in centrul atenției publicului și a dezbaterilor pe tema veniturilor și beneficiilor speciale pe care le primesc. Acești judecatori primesc nu doar salarii substanțiale, ci și pensii speciale…

- Fundația Progress in parteneriat cu BCR lanseaza proiectul ,,Școala de bani din biblioteca”, o inițiativa prin care copiii și adulții din mediul rural și urban mic au parte de educație financiara care sa ii ajute in managementul propriilor finanțe și dezvoltarea competențelor digitale pentru folosirea…

- Mirel Taloș, unul dintre cei doi vicepreședinți ai Institutului Cultural Roman, și-a depus demisia din funcția deținuta, in condițiile in care Senatul pregatea revocarea sa dupa scandalul legat de absența acestuia de la ședințele ICR, unde, in schimb, iși primea in continuare indemnizația.