Partidul Social Democrat a transmis o reacție inainte de conferința de presa pe care urmeaza sa o susțina președintele Klaus Iohannis, in urma discuțiilor pe tema educației și a modului in care va incepe noul an școlar, din septembrie. PSD acuza actuala guvernare ca nu a decis pana acum scenariul in care se vor relua cursurile și anticipeaza ca președintele va da, din nou, vina pe social-democrați.