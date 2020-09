Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu vine cu o precizare cruciala dupa ce Camera Deputaților a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de urgența privind creșterea etapizata a alocațiilor pentru copii. „Guvernul va trebui SA DUBLEZE alocațiile așa cum prevede…

- Liderul ALDE susține ca marirea pensiilor cu 40 la suta, asa cum prevede legea, nu este masura negociabila. In plus, o majorare a pensiilor cu 14% nu acopera nici maririle de prețuri. "Ma tot gandesc cum sa-i convingem pe Iohannis și Orban ca marirea pensiilor cu 40%, cat prevede legea, nu este negociabila.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca majorarea pensiilor cu 40 la suta, asa cum prevede legea, nu este masura negociabila: „Daca de vorba buna nu intelegi, poate intelegeti de frica”. „Ma tot gandesc cum sa-i convingem pe Iohannis și Orban ca marirea pensiilor cu 40%, cat prevede legea,…

- Deputatul Florin Tripa (PSD) susține ca ceea ce se intampla in aceste zile depașește orice nivel de toleranța și compara Guvernul PNL cu ceea ce facea Traian Basescu.Citeste si: Catalin Borcoman va reprezenta Romania in noul Parchet European - Cine este procurorul care va lucra sub coordonarea…

- Executivul are in discutie, ca variante de lucru, majorarea cu 15% a alocatiilor pentru copii si a punctului de pensie, de la 1 septembrie 2020, au declarat surse guvernamentale, pentru News.ro....

- Pensionarii amenința cu proteste de strada Foto: Arhiva/Maria Mandița. Mai multe federații ale pensionarilor au susținut astazi o conferința de presa, pe tema nerespectarii prevederilor legii privind majorarea punctului de pensie cu 40%. Creșterea ar trebui sa intre în vigoare de la 1 septembrie,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, avertizeaza ca repornirea economiei nu se poate face fara creșterea pensiilor. Acesta spune ca Guvernul trebuie sa injecteze bani in economie, dar și sa stimuleze consumul. Soluția e chiar majorarea pensiilor, despre care PNL inca nu spune nimic concret.Citește…

- Inițiativa PSD privind majorarea alocațiilor copiilor a fost votata in Parlament anul trecut și prevedea ca de la 1 august 2020, copiii sa primeasca alocații mai mari, dupa cum urmeaza: - pentru copiii pana la 2 ani, s-a prevazut majorarea alocației la 600 de lei - pentru copiii intre…