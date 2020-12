PSD și-a prezentat echipa parlamentară Organizația județeana PSD Bacau și-a prezentat, sambata, echipa de parlamentari rezultata in urma alegerilor de la inceputul acestei luni. Președintele organizației județene, europarlamentarul Dragoș Benea, s-a declarat convins ca parlamentarii social-democrați vor constitui o echipa omogena, care-și va indeplini promisiunile. „Imi exprim, inca o data, speranța ca alianța de dreapta va reuși sa genereze un […] Articolul PSD și-a prezentat echipa parlamentara apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

