Stiri pe aceeasi tema

- Stațiile de monitorizare a calitații aerului din Romania – cele din rețeaua naționala – au un rol clar: acela de a masura nivelul unor poluanți, pentru ca datele sa ajunga ulterior la public, dar și la autoritațile europene. Inainte, datele brute venite din stații trec prin mainile operatorilor locali…

- Dupa 27 septembrie, ziua in care Decebal Fagadau (PSD) a pierdut alegerile locale din Constanța in favoarea candidatului PNL Vergil Chițac, administrația locala a emis 33 de autorizații de construire pentru case, blocuri sau hoteluri, atat in Constanța, cat și in stațiunea Mamaia. Virgil Musta cere…

- Secretarul general al Pro Romania, Ion Mocioalca, trece la PSD și va candida pe listele partidului in județul Caraș Severin, au declart surse din partid pentru Digi 24. Mocioalca va deschide lista PSD la Senat. Ion Mocioalca a trecut de la PSD la Pro Romania in decemebrie 2018, ca urmare a „stilul de…

- Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, spune ca alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 6 decembrie, explicand ca Hotararea de Guvern care stabilește calendarul alegerilor este in vigoare ținand cont ca CCR a publicat motivarea prin care decide ca Parlamentul stabilește data alegerilor.…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat ca va conduce campania electorala a partidului la alegerile parlamentare, decizia fiind luata, miercuri, in sedinta BPN a formatiunii. “Am stabilit calendarul de pregatire a alegerilor parlamentare. Voi conduce campania electorala. Presedintele partidului…

- PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu."Am discutat cu colegii mei in ceea ce priveste aliantele politice si am luat hotararea, fiind ultima zi in care pot fi inscrise la Biroul Electoral Central acorduri de aliante politice,…

- Liderii parlamentari ai PSD, PNL, USR, UDMR, PMP și ai minoritaților naționale au depus un proiect de lege care vine cu noutați importante pentru alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie. Printre semnaturile de susținere nu se regasesc semnaturi de la Pro Romania și ALDE. ȘTIRIPESURSE.RO…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, lasa sa se ințeleaga ca declarațiile lui Victor Ponta din ultima perioada au dus la reducerea șanselor unei alianțe intre PSD și Pro Romania la alegerile parlamentare.Ciolacu este de parere ca declarațiile lui Ponta și supararea liderului Pro Romania au in…