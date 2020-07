“PSD plăteşte o campanie de a nega efectele acestui virus. Ar trebui traşi la răspundere” "A fost o campanie in care s-au bagat foarte multi bani si foarte puternica. O vad peste tot. Nu cred ca cineva, in special cu sigla PSD, nu cred ca cineva posteaza lucruri pe gratis, nu sunt oameni in ziua de astazi care fac lucruri gratis si publicatii online. Ma refer la PSD. Clar, a avut o campanie de a nega efectele acestui virus. Plateste o campanie de a nega efectele acestui virus, sunt cei care au spus in plina pandemie, cand am vrut sa prelungim stare (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, miercuri seara, ca PSD plateste o campanie de negare a efectelor virusului SARS-CoV-2 si a adaugat ca cei care au lasat rezervele statului goale ar trebui sa raspunda penal.

