“PSD nu susține legea privind autonomia Ținutului Secuiesc!” – deputatul PSD de Teleorman, Violeta Răduț “PSD nu susține legea privind autonomia Ținutului Secuiesc!” – deputatul PSD de Teleorman, Violeta Raduț in Politic / on 29/04/2020 at 14:06 / Informațiile conform carora proiectul de lege referitor la autonomia Ținutului Secuiesc a fost adoptat tacit in Camera Deputaților au inflamat spiritele pe scena politica, și nu numai. Pe de o parte, președintele Iohannis nu a ratat prilejul sa nu-i atace pe social-democrați, acuzandu-i ca “au vandut țara ungurilor”, de cealalta parte, reprezentanții PSD susțin, cu subiect și predicat, ca nu sunt de acord cu proiectul de lege și ca vor vota impotriva… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

- Comunicat de presa senator PNL Eugen Pirvulescu: Impotriva ruperii Romaniei in Politic / on 29/04/2020 at 13:48 / In timp ce Romania se lupta cu pandemia, PSD și UDMR au atentat mișelește la Statul Roman național, unitar și indivizibil. Teritoriul Romaniei este nealienabil spune Constituția…

- Intr-o o intervenție publica facuta ieri de la administrația prezidențiala, Klaus Iohannis acuza PSD cu asta cu ințelegere secreta cu ude mereu pentru a „da Ardealul ungurilor”. Marcel Ciolacu: PSD NU sustine legea privind autonomia Tinutului Secuiesc! „PSD NU sustine legea privind autonomia Tinutului…

- Senatorii au fost convocați in ședința, de la ora 14, cu un singur proiect pe ordinea de zi: autonomia Ținutului Secuiesc. Legea a fost subiect de dispute politice miercuri dimineața, dupa ce proiectul a fost adoptat tacit, fara dezbatere, de Camera Deputaților. Adoptarea tacita presupune ca legea nu…

- Un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc, depus de deputați UDMR cu o zi inainte de Craciun, in 2019, a fost adoptat tacit de catre Camera Deputaților pe data de 23 aprilie. Proiectul iși va continua parcursul legislativ prin intrarea sa in dezbatere in Senat, camera…

