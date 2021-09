Stiri pe aceeasi tema

- PSD a sesizat, vineri, 24 septembrie, autoritatile publice cu atributii de control in domeniul pandemiei, cu privire la Congresul PNL de sambata, unde urmeaza sa participe peste 5.000 de invitati, susținand ca nu respecta reglementarile in vigoare pentru ca nu este nici, concert, nici piesa de teatru,…

- Cu doar cateva ore ramase, practic, pana la intrunirea liberalilor, programata sa aiba loc la Romexpo, pentru alegerea președintelui PNL, s-a aflat despre o mișcare de ultim moment facuta din direcția PSD-ului. Și anume faptul ca au fost sesizate Poliția, inclusiv cea Locala, Jandarmeria, dar și Prefectura…

- PSD a sesizat, vineri, autoritatile publice cu atributii de control in domeniul pandemiei, printre care Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Politia Capitalei, cu privire la pregatirile PNL „in vederea savarsirii unei infractiuni” prin organizarea congresului de sambata, semnaland ca urmeaza…

- Social – democrații cer „sancționarea și dispersarea” participanților la Congresul PNL deoarece, in opinia lor, evenimentul este organizat ilegal, in condițiile actualei rate de infectare. Documentul a fost transmis catre- Poliția Locala Sector 1, Poliția Locala a Municipiului București, Inspectoratul…

- In urma unor percheziții care au avut loc, miercuri, in București polițiștii au descoperit 46 dintre cele 59 de tablouri reclamate ca fiind sustrase in luna martie din Belgia. Prejudiciul este estimat la 160.000 de euro, se arata in comunicatul transmis, joi, de Poliția Romana.„Directia Generala de Politie a…

- Intr-o incapere a Secției 3 de Poliție din București a cazut tavanul, anunța sindicatul Europol. Din fericire, niciun polițist nu se afla in birou in momentul respectiv. Poliția Capitalei a precizat ca sediul Secției 3 Poliție era in proiect de modernizare. S-ar fi efectuat expertiza tehnica și studiul…

- O bucata de tencuiala s-a desprins din tavanul Sectiei 3 Politie, in urma incidentului nefiind inregistrate victime, a anuntat, joi, Inspectoratul General de Politie al Municipiului Bucuresti (DGPMB), scrie Agerpres. Conform sursei citate, incidentul a avut loc in cursul zilei de miercuri, iar joi dimineata…