Primarii localitaților gorjene Scoarța și Țicleni iși doresc inca 4 ani in fotoliul administrației publice locale. Social-Democrații din Gorj ii susțin in acest sens și sunt conviși ca mandatele edililor vor fi reconfirmate. In cadrul conferinței de presa susținuta astazi de Partidul Social Democrat Gorj, doi primari au fost lansați in batalia pentru Primaria localitaților Scoarța și Țicleni. Stamatoiu Ion și Radu Constantin iși relanseaza candidatura pentru localitațile pe care deja le reprezinta. Cei doi și-au prezentat realizarile in cadrul conferinței de presa, dar și proiectele de viitor.…