PSD: Eficienţa guvernării PSD - motivul pentru care Standard&Poor's a ''păsuit'' retrogradarea Guvernului PNL PSD afirma, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES, ca singurul motiv pentru care agentia de rating Standard&Poor's a "pasuit" retrogradarea Guvernului PNL a fost eficienta guvernarii PSD, adaugand ca Romania "a fost mereu pe negativ cu PNL-PDL la guvernare". "Rezultatele PSD la guvernare tin inca pe linia de plutire niste amatori economici, care - in doar 7 luni - au reusit sa prabuseasca nivelul de trai al romanilor, dar si mediul de afaceri. S&P a invocat aspectele pozitive structurale care s-au consolidat in timpul guvernarii PSD din ultimii ani: a patra cea mai mica datorie guvernamentala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat pe Facebook, dupa ce agentia de rating Standard & Poor's a mentinut ratingul de tara al Romaniei. „Cele mai negre previziuni s-au adeverit: NEGATIV – asta definește Guvernarea PNL! Toate minciunile guvernarii PNL au fost spulberate de Standard&Poor's care…

PSD afirma, într-un comunicat, ca singurul motiv pentru care agentia de rating Standard&Poor's a "pasuit" retrogradarea Guvernului PNL a fost eficienta guvernarii PSD, adaugând ca România "a fost mereu pe negativ cu PNL-PDL la guvernare".

PSD afirma, intr-un comunicat transmis sambata, ca singurul motiv pentru care agentia de rating Standard&Poor's a „pasuit" retrogradarea Guvernului PNL a fost eficienta guvernarii PSD, adaugand ca Romania „a fost mereu pe negativ cu PNL-PDL la guvernare".

