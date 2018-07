Stiri pe aceeasi tema

- Aerul din Romania devine tot mai irespirabil, iar la aceasta concluzie s-a ajuns dupa o monitorizare atenta in ceea ce priveste poluarea in mai multe capitale europene. Studiul arata ca Bucurestiul se afla pe locul doi dupa Sofia. Curtea de Justitie poate decide daca sa-i aplice Romaniei o amenda de…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 28 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, in conformitate cu art. 26 din Conventia de Aplicare a…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un prahovean de 31 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, in conformitate cu art. 26 din Conventia de Aplicare…

- F. T. Ieri, polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri l-au prins pe un prahovean in varsta de 39 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Grecia au emis un mandat european de arestare, cu mențiunea ca suspectul trebuie “ retinut și extradat, conform art. 26 din Conventia…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un prahovean de 39 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Grecia au emis un mandat european de arestare, in vederea depistarii, retinerii si extradarii, conform art. 26 din Conventia de Aplicare a Acordului…

- Muhammad Iqbal Rahi, un pakistanez in varsta de 66 de ani, stabilit in Romania de cațiva ani, a fost declarat persoana indezirabila și i s-a interzis de a mai intra pe teritoriul țarii noastre timp de 10 ani, din cauza unor activitați de propaganda extrem-terorista, care constituie amenințari la adresa…