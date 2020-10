Provocările sistemului de învăţământ, în pandemie Provocarile sistemului de invatamant, in pandemie Pandemia de coronavirus a adus numeroase provocari sistemului de învațamânt. Elevii si profesorii testeaza sistemul online și se cauta soluții, astfel încât predarea sa fie cât mai eficienta. O problema deosebita o reprezinta însa evaluarea. În cadrul unei conferințe pe aceasta tema, cadrele didactice au evidențiat faptul ca, în context, platformele educaționale sunt extrem de utile. Directoarea Departamentului de strategie educaționala de la Liceul Teoretic… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

